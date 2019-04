Bug GPS du 6 avril : votre GPS va-t-il cesser de fonctionner ?

Après le bug de l'an 2000, voici le bug GPS du 6 avril ou Week Number Roll Over (WNRO) ! Que va-t-il se passer pour certains GPS à partir de cette date ? Votre modèle est-il concerné ?

Week Number Roll Over (WNRO) ou, en français, réinitialisation de la numérotation du calendrier, derrière ces termes se cachent le possible bug qui pourrait toucher les GPS selon nos confrères de Numerama.

Pour faire simple, la date sur un GPS n'est pas implémentée de manière traditionnelle (jour, date, mois), mais en numéro de semaine. Ainsi, les anciens GPS ne peuvent pas aller au-delà de 1024 semaines et devraient donc revenir à zéro le 6 avril.

Comme avec le bug de l'an 2000, pas de panique, le GPS ne va pas devenir fou et vous forcer à prendre l'autoroute dans le mauvais sens. Les applications de navigation dans les smartphones, comme Waze, ne seront pas impactées quoi qu'il arrive.

De même, les GPS récents ne devraient pas rencontrer de problème puisque les constructeurs ont inclus des correctifs depuis quatre / cinq ans. Il est possible de vérifier si son GPS est concerné via des sites dédiés, pour Coyote (voir ici), ou Tom Tom (voir ici, avec également la possibilité de vérifier pour les navigateurs embarqués dans les voitures). Du côté de Garmin, on assure sur Twitter : "Nos ingénieurs sont en train de tester les produits Garmin et n'ont décelé aucun appareil susceptible d'être affecté par le GPS Week Number Rollover". Selon 60 millions de consommateurs, il n'y aura aucune mise à jour disponible pour les GPS Mappy les plus anciens.

Dans tous les cas, gardez vos appareils à jour. Les plus vieux modèles potentiellement affectés par ce bug pourraient ne plus être en mesure de donner la bonne date (ce qui reste peu gênant au final), ne plus pouvoir calculer l'heure d'arrivée (un peu plus ennuyeux), ou ne plus être en mesure d'assurer la navigation (ce qui devrait être bien plus rare). Autant attendre le jour J et ne pas se précipiter pour acheter un nouveau GPS.