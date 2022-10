Ce dimanche 2 octobre sera nuageux mais quelques éclaircies sont attendues sur l’ensemble de la journée.

Contrairement à la veille ce dimanche sera sec pas de pluie à l’horizon si ce n’est des nuages qui se partageront le ciel avec quelques belles éclaircies. Les bonnes nouvelles continuent puisque les températures seront plus élevées et plus douces que samedi. Nous seront au dessus des normales de saison avec 14°c le matin et 23°c l’après-midi.