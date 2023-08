Après sa défaite à Strasbourg, l'Olympique Lyonnais accueille Montpellier au Groupama Stadium et aura à coeur d'éviter une sixième défaite consécutive.

L'Olympique Lyonnais (OL) se retrouve face à une urgence de réaction après sa défaite inaugurale contre Strasbourg (2-1) en ouverture de la saison 2023-2024. Les regards sont désormais tournés vers le duel avec Montpellier, prévu ce samedi 19 août au Groupama Stadium, dans une quête pour éviter une série de six défaites consécutives.

Cependant, l'OL fait face à des défis considérables en raison des absences de plusieurs joueurs, notamment les blessés Anthony Lopes, Dejan Lovren, Clinton Mata et Jake O'Brien. Corentin Tolisso, touché à la cheville, ne pourra pas non plus participer au match. De plus, Skelly Alvero demeure suspendu, retardant ses débuts en Ligue 1.

🦁 Les 20 Gones convoqués pour notre premier match de la saison au @GroupamaStadium, ce samedi à 19h face à Montpellier ! 🔴🔵#OLMHSC pic.twitter.com/BtEpYN1FcV — Olympique Lyonnais (@OL) August 18, 2023

Le coach Laurent Blanc doit naviguer avec un effectif limité au milieu de terrain, en alignant Maxence Caqueret et Johann Lepenant, tandis que Mohamed El Arouch devrait débuter sur le banc. L'OL pourrait débuter en 4-2-3-1, avec Rémy Riou dans les cages, Tagliafico, Kumbedi, et une charnière Diomandé - Caleta-Car en défense. Les milieux récupérateurs seraient Maxence Caqueret et Johann Lepenant, tandis que l'attaque serait menée par Jeffinho, Cherki, Barcola et le buteur emblématique Alexandre Lacazette.

Un dernier scénario de folie entre les deux équipes

Alexandre Lacazette, qui avait inscrit un quadruplé lors du dernier match épique qui avait opposé ces deux équipes. Pour rappel, les Lyonnais, menés 4-1 à la 55e minute, étaient revenus dans un stade en ébullition pour finalement s'imposer grâce à un dernier but d'Alexandre Lacazette dans le temps additionnel. Score final : 5-4 pour Lyon.

🔙📆 7 mai 2023, dernier #OLMHSC, 59ème minute, nous sommes menés 4-1... La suite, vous vous en rappelez ? 😏



Ce scénario de fou 😱🔥💥 #OLRétro 🔴🔵 pic.twitter.com/lxZuanHMJM — Olympique Lyonnais (@OL) August 19, 2023

Le coup d'envoi, à l'origine prévu à 17 heures, a été ajusté en raison des conditions climatiques, et la rencontre aura lieu à 19 heures. 37 degrés sont tout de même attendus.