OL-OM : les supporters marseillais interdits de stade

Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de l'interdiction de déplacement des supporters marseillais. Les places du parcage visiteurs ont déjà été mises en vente par l'OL au prix de 35€.

Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté ce jeudi le référé-liberté présenté par l’Olympique de Marseille contre l'interdiction de déplacement des supporters Marseillais. Le 13 septembre dernier, le préfet du Rhône a interdit l’accès au Groupama stadium et à ses abords “à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel”, pour la rencontre entre l’OL et l’OM. En référé, le tribunal administratif a rejeté la demande l'OM estimant que le club phocéen “n’apporte aucune précision suffisante à l’appui de ses allégations pour démontrer que l’arrêté attaqué, qui ne vise qu’une catégorie particulière de supporters et ne concerne qu’un seul match, serait, par lui-même, susceptible d’avoir des répercussions suffisamment directes, certaines et significatives sur son activité commerciale et, ainsi, de porter atteinte aux libertés fondamentales que constituent la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté contractuelle”.

De son côté, l'OL n'a pas mis de temps à réagir pour vendre les places du parcage visiteurs aux supporters lyonnais. Celles-ci sont mises en vente au prix de 35€.