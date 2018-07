Match amical : l’OL dominé par Huddersfield

Ce mercredi, l’OL s’est incliné face aux Anglais du Huddersfield 3-1.

Pour leur troisième match de préparation, les hommes de Bruno Genesio se sont inclinés face à Huddersfield ce mercredi. Malgré l’ouverture du score de Maxwel Cornet à la 48e minute, les Lyonnais n’ont pas inscrit d’autres buts. Huddersfield a égalisé 20 minutes plus tard grâce à l’ex-Monégasque Terence Kongolo, avant que Laurent Depoitre ne propulse les Anglais loin devant avec un doublé à la 80e et à la 89e minute. Il s’agissait du 3e match amical des hommes de Bruno Genesio et du 7e de leurs adversaires déjà plus avancés dans leur préparation. La prochaine rencontre des Lyonnais aura lieu à Bourg-en-Bresse ce samedi à 19h face à Wolfsburg.