Lyon : Tony Parker, le président de l'ASVEL, arrête sa carrière de joueur

Tony Parker, le joueur des Charlotte Hornets et président de l'ASVEL a annoncé ce lundi sa retraite sportive après 18 années passées en NBA, durant lesquelles il aura gagné 4 titres de champion.

Après dix-huit ans de carrière en NBA et quatre titres de champion, Tony Parker, le plus grand joueur de l'histoire du basketball français vient d'annoncer sa retraite ce lundi 10 juin. “C’est avec une grande émotion que je mets un terme à ma carrière. J’ai beaucoup travaillé, énormément reçu, c’était une aventure incroyable ! Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pensé vivre ces moments exceptionnels en équipe de France et en NBA”, a déclaré le joueur de 37 ans sur son compte Twitter.

Le président de l'ASVEL était arrivé en NBA à 19 ans aux San Antonio Spurs où il a remporté ses quatre bagues de champion sous la houlette de Gregg Popovich. Il avait finalement rejoint les Charlotte Hornets l'été dernier pour une dernière saison. Sous le maillot des Bleus, Tony Parker a offert à l'équipe de France son premier titre de champion d'Europe en 2013.