Le monde de l'escalade se donne rendez-vous à Lyon ce week-end

Le tout premier salon de l'escalade jamais organisé en Europe se tient à Lyon du 15 au 17 novembre. Huit mois avant son entrée officiel aux Jeux olympiques de Tokyo.

Quand on pense escalade, un image revient. Le Verdon. Patrick Edlinger. Certainement l'un des plus beaux grimpeurs.Des ascensions impressionnantes. Toujours sans corde. Une gestuelle. « Comme un lézard sur la roche » dit de lui la grimpeuse et himalayiste Catherine Destivelle. Première femme à avoir gravi en hiver et en solitaire les trois grandes faces nord des Alpes, celle qui est désormais à la tête des Éditions du Mont-Blanc (aux Houches) est la marraine du 1er salon salon de l'escalade en Europe.

Si l'engouement pour ce sport ne cesse de progresser depuis les années 80 et la figure médiatique de « "Dieu", ça fait 30 ans qu'il luttait pour devenir discipline olympique. Il faudra attendre l'été brésilien de 2016, lors de la 126e session du Comité international olympique, pour que l'escalade soit ajoutée aux programme des Jeux olympiques estivaux de 2020 à Tokyo. « Victime d'un succès impressionnant, poussée par une formidable croissance et ce, dans tous les domaines, l'organisation d'un salon qui lui serait dédié nous a tout simplement paru indispensable » explique Eric Hatesse, le grand manitou du salon de l'escalade.

Lyon n°1 de la grimpe

Pourquoi Lyon ? Avec plus de 5 500 licenciés, le comité du Rhône et de la métropole de Lyon de montagne et d'escalade est le premier de France. On dénombre 40 clubs affiliés à la Fédération française montagne et escalade, répartis sur une cinquantaine de structures artificielles. Auxquelles il faut ajouter une petite dizaine de salles privées et une dizaine de sites naturels (trois sites de blocs pour sept sites de voies). Et le 2e sport scolaire féminin (9e chez les hommes) dans la grand erégion Auvergne-Rhône-Alpes.

Au menu de ce grand-rendez vous de la grimpe : des ateliers, des conférences et des tables rondes façon big wall, la présence de représentants français et internationaux, des contests officiels, une grosse centaine d'exposants de onze pays et trois continents.

Bref du gros dévers en perspective.

Romain Desgranges, grimpeur de l'Equipe de France, vainqueur du classement mondial en 2017, médaillé de bronze en 2018 : "Aux Jeux olympiques, la France n'a aucune chance".

Pratique

> Vendredi 10h-18h / 20h/23h : soirée REEL ROCK, projection de films

en présence des deux parrains du salon, Catherine Destivelle et Romain Desgranges

> Samedi 9h-22h

> Dimanche 10h-17h

LE DOUBLE MIXTE - 19, Avenue Gaston Berger – 69100 LYON-Villeurbanne.

Billet Vendredi après-midi : 4€

Billet Samedi ou Dimanche : 5€

Pass Samedi+Dimanche : 8.50€

Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Le programme complet sur : www.salon-escalade.com