Le derby ça se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est Lyon qui gagne

ASSE-OL : Dans le match au sommet de la 21e journée de Ligue 1, l'OL est allé gagner sur le terrain de Saint-Etienne (1-2). Une victoire dans le derby qui permet aux Lyonnais de récupérer la troisième place du championnat à leurs adversaires du soir.

Le scénario fut à la hauteur de ce 118e derby. Menés 1-0 à la mi-temps, à la suite d'un but de Romain Hamouma (21e), les coéquipiers d'Anthony Lopes (voir vidéo) ont haussé le niveau de jeu au retour des vestiaires. Un penalty de Nabil Fekir (67e), puis un but sur la dernière action du match de Moussa Dembélé (95e) ont permis aux joueurs de Bruno Genesio de repartir avec les trois points. L'entraîneur ne cachait pas sa satisfaction après le match. "Je suis fier de mes joueurs. On fait ce métier pour ce genre d'émotions. C'était un beau derby, il y avait de l'engagement. Mes joueurs ont été au rendez-vous", a-t-il déclaré.

Une joie partagée par son président Jean-Michel Aulas, "Les nombreux Lyonnais de cette équipe ont grandi dans la rivalité régionale, donc venir gagner à Saint-Etienne ça procure forcément beaucoup de plaisir." Ce n'est pas la première fois que l'OL vient l'emporter en terre stéphanoise au bout du temps additionnel. Une victoire importante puisqu'elle met fin à une série de 3 matchs sans victoires. Grâce à ce derby historique, les Lyonnais sont désormais troisièmes du classement, à 3 points de Lille. Le prochain match de l'OL est programmé jeudi face à Amiens (21h) pour le 16e de finale de Coupe de France.

