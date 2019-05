Grâce à Chelsea, l'OL est directement qualifié en Ligue des Champions

La victoire du club londonien face à son rival du nord de la Tamise, Arsenal, en finale de la Ligue Europa (4-1), mercredi soir, permet à l'Olympique lyonnais, 3e du championnat de France, d'éviter le tour préliminaire et les barrages pour accéder à la prochaine Ligue des Champions.

Au petit jeu du règlement UEFA, les supporters lyonnais sont sortis vainqueurs. Le succès de Chelsea en finale de la Ligue Europa, ce mercredi, à Bakou, face à Arsenal (4-1), permet à l'OL d'accéder directement à la prochaine Ligue des Champions. Arrivé 3e du championnat de France, l'Olympique lyonnais avait ainsi obtenu son ticket pour le 3e tour préliminaire de la compétition reine en Europe. Ce qui aurait forcé les Lyonnais à disputer une confrontation aller-retour avant de passer par les barrages, et une nouvelle double confrontation, pour espérer atteindre la phase de groupe.

Déjà le cas l'an dernier

Or, le club de Chelsea, qualifié pour la Ligue des Champions grâce à sa 3e place en championnat anglais, a remporté avec sa victoire de mercredi un second ticket pour la C1. Si bien que selon le règlement de l'UEFA, cela libère une place directe pour le 3e du championnat de France. Lyon aura donc bien rendez-vous avec l'Europe au mois de septembre. L'an dernier déjà, l'OL avait profité de ce point de règlement avec la victoire de l'Atletico Madrid en finale de la C3 contre l'Olympique de Marseille... Et une double satisfaction à la clé pour les Gones.

Retrouvez toute l'actualité de l'OL sur notre site Olympique et Lyonnais !