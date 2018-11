Football : Le Cascol rompt avec l’OL et s’allie avec Montpellier

Les coprésidents du Cascol Football, Kamel Aït-Mahiout et Joël Montet © Tim Douet

Depuis 2001, l’Olympique lyonnais noue des partenariats avec des clubs de la région. Mais cela ne se passe pas toujours très bien. Illustration avec le Cascol Football, qui a décidé de stopper son partenariat avec l’OL pour s’allier avec Montpellier.

En 2014, le club de Saint-Priest décidait de mettre fin à son partenariat avec l’OL pour s’unir avec le voisin honni, l’ASSE. Ce qui, à l’époque, avait fait couler beaucoup d’encre. En juin dernier, le Cascol Football à Oullins* a choisi la même voie, s’alliant lui avec Montpellier. À chaque fois, les arguments sont les mêmes. “C’est un partenariat à sens unique, dénoncent les deux coprésidents du Cascol Football, Kamel Aït-Mahiout et Joël Montet. Nous n’avons pas le droit de jouer des matchs amicaux contre d’autres clubs pro. Quand on les invite, aux tournois ou aux matchs amicaux, ils ont toujours des raisons pour refuser.” Et de dénoncer un traitement loin d’être égal selon le club concerné : “Lorsqu’on demande de faire venir des joueurs pro lors de nos événements, c’est toujours impossible, alors qu’ils le font pour d’autres clubs partenaires.”