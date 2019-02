Coupe de France féminine : Lyon bat Paris et se qualifie pour les demis

Les joueuses de l'Olympique lyonnais ont battu celles du PSG (1-0), ce samedi après-midi, en quart de finale de la coupe de France, au Parc OL de Décines. Avec cette victoire sur le principal concurrent en lice, les Lyonnaises se sont mises sur la voie royale pour glaner un 10e titre dans cette compétition.

La bande à Reynald Pedros a remis les pendules à l'heure. Une semaine après avoir cédé son fauteuil de leader au PSG, profitant du report du match des Lyonnaise contre le Paris FC, les joueuses de l'Olympique lyonnais ont éliminé leurs principales concurrentes de la coupe de France. Une courte victoire (1-0), qui a mis longtemps à se dessiner, mais qualifie les Fenottes pour les demis-finales d'une compétition qu'elles ont déjà gagné neuf fois. Une belle revanche sur la défaite concédé l'an dernier contre Paris.

Et pourtant, la première mi-temps fut celle des ratés pour les Lyonnaises, qui ne sont pas parvenus à concrétiser devant le but leur domination. A l'image de Bronze (5e), Le Sommer (9e) et surtout Hegerberg (10e), meilleur joueuse du monde, qui ne parvient pas à pousser le ballon dans le but vide sur un bon décalage de Le Sommer. Sans un sauvetage in extremis de Bouhaddi (13e), Lyon aurait même pu être mené au score. Un but refusé (14e) et un penalty manqué, par Mbock (21e), font planer le spectre des mauvais jours sur le Parc OL.

0-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, il faudra deux sauvetage de Bouhaddi et Mbock préserver la cage lyonnaise jusqu’à l’ouverture du score libératrice de Fishlock, seule face au but vide. Malgré la tension, illustrée par les quatre carton jaunes lyonnais, dont deux dans les 10 dernières minutes, les Fenottes conservent leur courte avance au terme d'un match ouvert. La voie est donc dégagée pour un nouveau titre lyonnais. En demi-finale, les joueuses de Reynald Pedros affronteront Grenoble, Dijon, Fleury, Paris FC, Lille ou La Roche-sur-Yon.

