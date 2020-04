En cette période de confinement, lyoncapitale.fr vous propose de vous tenir en forme en compagnie de quatre coachs sportifs : David (le lundi), Morgane (le mercredi), Paul (le vendredi) et Sélim (le dimanche). Quelques exercices à faire chez vous seul ou en famille.

Ce vendredi, Paul coach sportif à Urban Tonic vous a concocté une séance de sport à deux. On débute avec du gainage dynamique 4x12 et 30 secondes repos. Tirage en chaise 4x10 et 30 secondes de repos. "Press humaine" 4x12 et 30 secondes de repos et enfin pompe taper main 4x10 et 30 secondes de repos. A vous de jouer !