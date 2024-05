Lyon, terre d’aventuriers ?

Souvent passés aux oubliettes de l’Histoire, les Lyonnais ayant participé aux grandes explorations sont pourtant nombreux. Botaniste, naturaliste, pilote, militaire, missionnaire ou bien juste en quête d’aventure, découvrez les destins exceptionnels de ces pionniers au tempérament bien trempé.

Au-delà des frontières rhodaniennes, il est de bon ton de présenter les Lyonnais comme des gens sédentaires, à l’esprit si casanier qu’il leur coûterait de s’aventurer “derrière les voûtes”. Un peuple besogneux, plus agile pour faire fructifier son négoce que pour les explorations exotiques. “La ville étant déjà au cœur de nombreuses routes commerciales : à quoi bon bouger ?”, caricaturent les langues moqueuses. Il est vrai que les vieux Lyonnais se rappelleront d’une époque – pas si lointaine – où l’on avait l’impression de quitter Lyon lorsqu’on traversait le Rhône pour sortir de la Presqu’île.

Et pourtant. S’arrêter à cette ornière serait occulter une réalité indiscutable : Lyon a aussi produit des enfants avec le sceau du grand large marqué sur le front. Bien que souvent oubliés aujourd’hui, ils furent pourtant nombreux, ces Lyonnais, à participer aux grandes découvertes qui ont fait l’histoire. Parcourant les mers et les airs, traversant les déserts, remontant les fleuves, luttant pour survivre, ils ont chacun à leur manière répondu à l’appel du lointain et de l’inconnu. Avec cet esprit indépendant et rebelle qui a fait la gloire de la cité, ils sont partis aux quatre coins du monde, appelés par l’aventure, en quête de grands espaces et de romanesque.

C’est à Jean de Verrazane, enfant du quartier Renaissance, que l’on doit ainsi la découverte de New York et de toute la côte atlantique de l’Amérique du Nord. Plus tard, Pierre Poivre rapporta des épices rares pour la couronne du royaume de France. Ou bien encore Joseph Sève, fils d’un tondeur de drap, qui participa à toutes les guerres napoléoniennes, et termina sa vie pacha, à la tête de l’armée égyptienne. Sous le vernis industrieux qui a fait la renommée de la cité, se révèle ainsi une authentique audace qu’il est difficile de résumer en quelques lignes.

Humblement, nous avons ainsi fait le choix de vous présenter six destinées sélectionnées pour leur caractère extraordinaire et brillant. Nul doute que cette galerie de portraits n’épuise pas le vivier de personnalités hors du commun que porte l’histoire de notre ville. Nous aurions aussi pu citer le dessinateur et naturaliste Pierre Sonnerat, célèbre pour ses voyages en Asie, ou bien encore Joseph de Jussieu, botaniste resté 36 ans en Amérique du Sud, et bien d’autres… L’aventure continue néanmoins à Lyon. Arnaud Manzanini détient ainsi le record français de la Race Across America (5 000 kilomètres en onze jours), et a rallié en 2022 le cap Nord à vélo, soit 700 kilomètres en cinq jours avec un thermomètre sous les -30°C. Ou bien encore l’alpiniste Charles Hedrich, aux multiples exploits… La flamme de l’aventure ne s’est jamais éteinte entre Rhône et Saône.

Jean de Verrazane (1485-1528)- Le premier New-Yorkais ?