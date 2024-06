Nos idées cadeaux pour la fête des pères à Lyon

Shopping : 8 idées de cadeaux pour la fête des pères dans les boutiques lyonnaises

Une chemise qui a du style

À la fois casual et élégante, cette chemise colorée se porte de multiples façons : manches longues ou retroussées, avec une veste, un chino ou un jean, en mode estivale avec un bermuda… Sa coupe ajustée lui apporte une touche raffinée, sans enlever de confort. En mélange coton et lin, elle est légère et agréable à porter.

Chemise Lunicorn Benson & Cherry – 59,99 €.

Courmont Homme – 4, quai Jules-Courmont, Lyon 2e

Bracelet iconique

Entreprise familiale de joaillerie à la fois innovante et responsable, la maison Tournaire fabrique l’ensemble de ses collections dans ses ateliers de Montbrison. En or 18 carats (blanc ou jaune), le bracelet lien tube trilogie affiche fièrement l’assemblage de formes iconiques de la marque : le carré, le triangle et le cercle, symbolisant le passé, le présent et le futur.

Bracelet lien tube trilogie – À partir de 440 €.

Maison Tournaire – 4, rue Childebert, Lyon 2e

Boisé aromatique

La maison Divine crée depuis plus de 35 ans des parfums hors du commun, telles de véritables œuvres d’art. Subtil et raffiné, “L’homme infini” séduit aussi bien par son sillage à la fois frais et chaleureux que par ses fragrances boisées et épicées de chêne, vétiver, poivre noir ou encore coriandre. En verre fabriqué en Normandie, son flacon peut se recharger à l’infini.

Parfum L’homme infini – Vaporisateur 50 ml – 97 €.

Divine – 7, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Cuvées emblématiques

Guidé par la sommelière du Yard, faites un tour du monde œnologique et partez à la découverte de cinq cuvées en provenance d’Espagne, d’Italie, d’Autriche, du Portugal ou encore de la Grèce. L’occasion de découvrir de nouveaux cépages et terroirs, des assemblages hors du commun et le travail de leurs vignerons. Mais c’est aussi et surtout l’occasion de passer un bon moment, convivial et gourmand.

Dégustation “Les vins d’ici et d’ailleurs” – Le 18 juillet – 30 €.

Yard l’épicerie – 4, place Bellecour, Lyon 2e

Dans le secret des cocktails

Et si vous vous initiez à la mixologie ? Tout au long de cet atelier, un artisan mixologue, Prince ou Mathis, vous fera découvrir l’histoire de cette pratique et les outils utilisés, avant de vous guider dans la réalisation de deux cocktails. On vous donnera également astuces et conseils pour jouer sur les textures, choisir les bons ingrédients, et trouver le petit plus qui boostera votre boisson. Après une pause dégustation, vous repartirez avec votre propre shaker, histoire de mettre la main à la pâte, à la maison !

Atelier “Réalisez vos cocktails et repartez avec votre shaker” – 75 € par personne.

www.wecandoo.fr

Surprises éthiques

Si, pour la fête des pères, vous souhaitez offrir non pas un mais plusieurs cadeaux, optez pour la pochette surprise Voilà. À l’intérieur, vous trouverez toutes sortes de trésors tous plus sympas les uns que les autres : une étole en coton bio, un bracelet en corde et bois de hêtre recyclé, une paire de chaussettes certifiée Oeko-Tex, un couteau issu d’un savoir-faire centenaire, sans oublier un soin pour le visage de la marque lyonnaise Bleu de Peau. Le tout fabriqué en France bien sûr !

Pochette Voilà fête des pères – 79,85 €.

www.voilasurprisemif.fr

Découvrir les vins autrement

Connu pour ses box mensuelles de vin, Le Petit Ballon lance, pour la fête des pères, un coffret de dégustation à l’aveugle. Vous y trouverez trois bouteilles de vin, entièrement camouflées, accompagnées d’un support pédagogique qui vous guidera dans votre découverte des arômes et des cépages… Destinée aussi bien aux fins connaisseurs qu’aux simples néophytes, cette expérience inédite stimule les sens et éveille la curiosité.

Coffret Vincognito Classique – 39 €.

Le Petit Ballon – 2, rue Gaspard-André, Lyon 2e

Foulard athlétique

En cette année de Jeux olympiques, la maison lyonnaise Malfroy réinvente son motif toile de Jouy et propose un foulard mettant à l’honneur tout un florilège de sports : gymnastique, voile, athlétisme, équitation, escrime, natation, surf… On apprécie l’élégance du design, la finesse de la soie, sans oublier les couleurs bleu blanc rouge, clin d’œil chauvin à nos athlètes français !

Carré de soie imprimé Toile de Jouy Sport – 89 €.

www.shop.malfroy.com