Alerte pour les 16-24 ans de l'Est lyonnais

Une zone de l'Est lyonnais est considérée en situation d'hyperendémie de méningocoques B. Les adolescents sont particulièrement touchés.

L'alerte est sérieuse. Elle concerne particulièrement les enfants de 0 à 2 ans et les adultes et jeunes adultes âgés de 16 à 24 ans. Pour l'heure, une large zone de l'Est lyonnais est concernée.

"Depuis la crise Covid, les virus et bactéries ont moins circulé. Il y a eu, de ce fait, une baisse de l'immunité nous rendant plus fragile à l'ensemble des infections." Anne-Sophie Ronnaux-Baron, médecin responsable de la veille sanitaire à l'Autorité régionale santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes.

"Durant la crise Covid, c'est-à-dire en 2020-2021, les virus et bactéries ont moins circulé et, de ce fait, il y a eu une baisse de l'immunité nous rendant plus fragile à l'ensemble des infections, explique le Dr Anne-Sophie Ronnaux-Baron, médecin responsable de la veille sanitaire à l'Autorité régionale santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes. On a une recrudescence des cas de méningite, comme d'ailleurs des autres infections depuis la fin des mesures barrières."

Les méningocoques sont des bactéries normalement présentes dans la gorge et le nez de nombreuses personnes. Ces bactéries peuvent se transmettre par voie aérienne ou par la salive. Le méningocoque ne survit pas dans le milieu extérieur. Sa transmission est interhumaine et nécessite un contact proche (moins de 1 mètre) et prolongé.



Le plus souvent, les méningocoques n’entrainent pas de maladies particulières, mais dans certains cas, ils peuvent provoquer des maladies très graves comme les méningites ou les septicémies.



– La méningite survient lorsque le méningocoque infecte le liquide et les membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière.



– La septicémie à méningocoque (dont la forme la plus grave est le purpura fulminans) est une infection généralisée. Le méningocoque se dissémine dans l’ensemble de l’organisme et provoque alors une infection généralisée du sang et de différents organes. L’état de santé se dégrade et des taches rouges ou violacées peuvent apparaître. C’est une urgence vitale.

Source : ministère de la Santé

Sur le plateau de "6 minutes chrono", le rendez-vous télé quotidien de Lyon Capitale, le Dr Anne-Sophie Ronnaux-Baron, médecin responsable de la veille sanitaire à l'Autorité régionale santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, met en garde cette population spécialement touchée.

Nouveau variant : 10% de décès, 20% de séquelles

"On assiste à une recrudescence de cas d'infection à méningocoque, appelée couramment méningite, depuis plusieurs mois mais avec un nouveau variant".

Selon santé publique France, "l'infection invasive à méningocoque (IIM) est une maladie redoutée du fait de sa survenue brutale, le plus souvent chez des jeunes enfants ou des adolescents, d'une létalité élevée, du risque de séquelles graves et du potentiel épidémique lié à certaines souches."

Si dix communes de l'Est lyonnais sont aujourd'hui les plus touchées ( en Isère : Villette-d’Anthon, Janneyrias, Anthon, Chavanoz, Charvieu-Chavagneux, Pont-de-Chéruy, Tignieu-Jameyzieu, Saint-Romain-de-Jalionas, Leyrieu; dans le Rhône: Pusignan), al vaccination fortement recommandée pour les enfants âgés de 0-2 ans les jeunes de 16-24 ans de 90 communes de l’Est lyonnais.



Commune Département 1 Amberieu-en-Bugey 1 2 Ambronay 1 3 Ambutrix 1 4 Annoisin-Chatelans 38 5 Anthon 38 6 Aranc 1 7 Balan 1 8 Béligneux 1 9 Bettant 1 10 Blyes 1 11 Bourg-Saint-Christophe 1 12 Boyeux-Saint-Jerome 1 13 Bressolles 1 14 Ceignes 1 15 Cerdon 1 16 Challes-la-Montagne 1 17 Charette 38 18 Charnoz-sur-Ain 1 19 Charvieu-Chavagneux 38 20 Chateau-Gaillard 1 21 Chatillon-la-Palud 1 22 Chavanoz 38 23 Chazey-sur-Ain 1 24 Cleyzieu 1 25 Colombier-Saugnieu 69 26 Condamine 1 27 Corlier 1 28 Crans 1 29 Dagneux 1 30 Douvres 1 31 Druillat 1 32 Faramans 1 33 Hieres-sur-Amby 38 34 Izenave 1 35 Janneyrias 38 36 Jonage 69 37 Jons 69 38 Jujurieux 1 39 La Balme-les-Grottes 38 40 Labalme 1 41 L'Abergement-de-Varey 1 42 Lagnieu 1 43 Lantenay 1 44 Leyment 1 45 Leyrieu 38 46 Loyettes 1 47 Maillat 1 48 Merignat 1 49 Meximieux 1 50 Meyzieu 69 51 Neuville-sur-Ain 1 52 Nievroz 1 53 Nivollet-Montgriffon 1 54 Oncieu 1 55 Outriaz 1 56 Parmilieu 38 57 Perouges 1 58 Pizay 1 59 Poncin 1 60 Pont-d'Ain 1 61 Pont-de-Chéruy 38 62 Porcieu-Amblagnieu 38 63 Priay 1 64 Pusignan 69 65 Rignieux-le-Franc 1 66 Saint-Alban 1 67 Saint-Baudille-de-la-Tour 38 68 Saint-Denis-en-Bugey 1 69 Sainte-Julie 1 70 Saint-Eloi 1 71 Saint-Jean-de-Niost 1 72 Saint-Jean-le-Vieux 1 73 Saint-Maurice-de-Gourdans 1 74 Saint-Maurice-de-Remens 1 75 Saint-Rambert-en-Bugey 1 76 Saint-Romain-de-Jalionas 38 77 Saint-Sorlin-en-Bugey 1 78 Saint-Vulbas 1 79 Sault-Brenaz 1 80 Souclin 1 81 Tignieu-Jameyzieu 38 82 Torcieu 1 83 Varambon 1 84 Vaux-en-Bugey 1 85 Vernas 38 86 Vertrieu 38 87 Vieu-d'Izenave 1 88 Villette-d'Anthon 38 89 Villette-sur-Ain 1 90 Villieu-Loyes-Mollon 1

"Nous avons un vaccin efficace" assure Anne-Sophie Ronnaux-Baron. Du fait qu'il soit recommandé par les autorités sanitaires, le vaccin est remboursé à hauteur de 65 % par l’Assurance maladie. Les 35 % restant sont pris en charge par votre mutuelle. "Nous avons conventionné avec des pharmacies de l'Est lyonnais pour permettre aux jeunes qui n'avaient pas de mutuelle de bénéficier de la gratuité du vaccin", poursuit le Dr Anne-Sophie Ronnaux-Baron.