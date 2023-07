Parcours photographique en Haute-Loire

Durant tout l’été, la communauté de communes du Haut-Lignon expose huit photographes autour du thème de l’eau. Un périple artistique et touristique dont le point d’orgue est la Maison-Chatiague à Tence.

À 1 heure 30 de Lyon, sur les hautes terres de l’est du Massif central, aux confins de l’Auvergne et de l’Ardèche, le Haut-Lignon offre de magnifiques paysages dans une nature préservée et développe de nombreux événements culturels.

© Vincent Guignet

Pays de sources, de rivières et de tourbières, l’eau y est un bien précieux, aussi pour la troisième année consécutive, un parcours photographique Eaux douces, Eaux fortes est organisé dans six communes avec l’objectif de faire découvrir au public les œuvres de photographes renommés, régionaux et internationaux, posant tous un regard singulier sur le monde de l’eau.

La Maison-Chatiague, un ancien café créé au début du XXe siècle

Chenereilles, Le Chambon-sur-Lignon, Le Mazet-Saint-Voy, Le Mas-de-Tence, Saint-Jeures et Tence accueillent les photographies de Jessica Buczek, Anita Conti, Thibaut Cuisset, Éric Dessert, Claude Dussez, Vincent Guignet, Hervé Nègre et Bernard Plossu.

Anita Conti, première femme océanographe française - Archives Lorient

Notre attention se porte sur un lieu culturel atypique ouvert à l’été 2021, à Tence, le plus beau village du secteur en termes de patrimoine: la Maison-Chatiague, un ancien café créé au début du XXe siècle, situé au cœur de la partie historique du village, racheté et rénové par Catherine Jabaly.

Dotée d’une magnifique marquise Art déco qui protège sa terrasse, avec quatre façades en pierres de taille sous toit et trois pans de pierres de lauzes, elle comporte une galerie d’art au rez-de-chaussée, quatre chambres d’hôtes à l’étage et un parc de vélos électriques.

La déco est raffinée, avec des éléments upcyclés qui étaient déjà dans le café, des pièces de design du XXe siècle chinées ou en résonance avec les œuvres des artistes de la galerie.

© Claude Dussez

La Maison-Chatiague présente deux photographes suisses, Vincent Guignet et Claude Dussez, ayant travaillé autour du lac Léman avec l’exposition Léman, bien plus qu’un Lac proposée au musée du Léman en 2020.

Elle complète ici les regards croisés sur la problématique de l’eau dans ce territoire où la Loire prend sa source au mont Gerbier, à quelques kilomètres de Tence.

Eaux douces, Eaux fortes –Jusqu’au 27 août, dans la communauté de communes du Haut-Lignon

www.cc-hautlignon.fr

www.maisonchatiague.com