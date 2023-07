Sur le papier, Tachkent, spectacle qui sera présenté au théâtre de la Renaissance dans le cadre des Nuits de Fourvière, a tout pour séduire les amateurs de théâtre.

À la mise en scène, on trouve Dan Jemmett, artiste britannique, néanmoins installé en France depuis des décennies, amateur de réalisations audacieuses.

Les spectateurs lyonnais qui l’ont vu en 2011 n’ont pas oublié sa version déjantée de La Comédie des erreurs, de William Shakespeare, programmée au théâtre de la Croix-Rousse.

Mais si Shakespeare l’a souvent inspiré, ce n’est pas avec une de ses œuvres qu’on le retrouvera pour la première fois aux Nuits de Fourvière. Il a préféré se consacrer à un auteur contemporain, Rémi De Vos.

Et à sa pièce faussement autobiographique puisqu’elle évoque un dramaturge célèbre et vieillissant (ça va souvent ensemble) qui occupe ses derniers jours à ronchonner (ça arrive souvent aussi) et à maudire l’humanité entière.

Il s’acharne particulièrement sur les metteurs en scène qui, selon lui, ont régulièrement massacré ses œuvres.

Un sacré quatuor

Le reste du temps, il pourrit la vie de ceux qui l’entourent : sa femme (propriétaire d’un salon de caniches), son ex-femme (une actrice célèbre et sentimentale) et un acteur amateur qui a autrefois joué un petit rôle dans l’une de ses premières pièces.

Un sacré quatuor qui sera interprété par de sacrés comédiens : Hervé Pierre (ex-sociétaire de la Comédie-Française), Valérie Crouzet, Clotilde Mollet et Grégoire Ostermann. Le rendez-vous est pris

Tachkent – Du 4 au 7 juillet au théâtre de la Renaissance (dans le cadre des Nuits de Fourvière)