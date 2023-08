Le Foreztival a accueilli plus de 40 000 festivaliers dans la Loire

Plus de 40 000 festivaliers ont foulé les champs trelinois du Foreztival dans la Loire, du 4 au 6 août.

C'est une édition record. Pour sa 17e saison, le Foreztival, organisé à Trelins, dans la Loire, a accueilli plus de 40 000 festivaliers du 4 au 6 août. Trois soirées festives donc, avec 12 000 entrées le vendredi et le dimanche et 16 000 participants le samedi.

Shaka Ponk, Bernard Lavilliers, Gazo...

Plusieurs pointures ont enflammé les scènes du festival durant ces trois jours. Les festivaliers ont notamment pu assister aux performances des rappeurs Gazo et Hamza, des DJs Vitalic, Mezerg et Vladimir Cauchemar, ou encore du groupe de rock Shaka Ponk.

En tout, 48 artistes se sont produits sur les quatre scènes du festival, qui a mobilisé pas moins de 670 bénévoles. Une 18e édition et d'ores et déjà prévue les 2, 3 et 4 août 2024.