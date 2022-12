Vienne : une Nuit Victor Hugo au théâtre François-Ponsard

Après la création de Marie Tudor et de Ponsard vs Hugo, mis en scène par le patron des lieux, Michel Belletante, la saison passée, le théâtre viennois consacrera une soirée entière à Victor Hugo.

Comme le veut la tradition ici pour les grands auteurs mis à l’honneur, un panorama de son œuvre sera partagé, autour d’un repas festif.

Un grand spectacle où de drôles de personnages se rencontrent, se parlent, s’aiment, se déchirent et vivent selon les vers, les discours et les lettres d’amour du grand Victor. Retrouver le temps d’une scène Ruy Blas, Marion de Lorme, Lucrèce Borgia ou Le Roi s’amuse, Cosette et les autres… De 19 h à minuit passé… Le temps de la traversée d’une œuvre et d’une époque mouvementée.

Hugo Nox ou Une Nuit Victor Hugo – Du 13 au 16 décembre au théâtre François-Ponsard, Vienne