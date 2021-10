Isère : Grenoble est la ville la plus chère de France pour le prix du litre de gazole

Selon un rapport publié mi-octobre, Grenoble se situe à la première place du prix du litre de gazole le plus chère parmi les 50 plus grandes villes françaises.

Le prix du litre de carburant à Grenoble est le plus cher de France. L'outil mis en place par le mandataire automobile Caroom.fr en partenariat avec Flash, agence spécialisée en data, publie le classement des 50 plus grandes villes françaises ayant subi une forte augmentation du prix du gazole. À Grenoble, le prix moyen du litre est passé de 1,268 € en octobre 2020 à 1,634 € en octobre 2021. Une hausse de 36 centimes par litre, soit 28 % qui place l'agglomération iséroise en tête des 50 plus grandes villes de France. L'augmentation généralisée du prix de l'essence en France a contraint le Premier ministre Jean Castex jeudi 21 octobre, à une aide exceptionnelle d'un chèque indemnité inflation de 100 euros.

Selon l'outil du mandataire automobile, aujourd'hui, un habitant de Grenoble doit débourser 14,64 € de plus qu'en octobre 2020 pour un plein de 40 litres alors que la moyenne nationale est de 13,02 €. Dans le département de l'Isère, la hausse moyenne est de 28 % en un an et le prix moyen du litre de carburant s’affiche à 1,555 €.