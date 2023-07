Alerte sécheresse dans le Nord du département de l'Isère

Le préfet de l’Isère a placé le Nord du département en alerte sécheresse et certaines eaux souterraines en alerte renforcée. Les autres parties du département sont en niveau de vigilance.

Après consultation du comité départemental de l’eau, Laurent Prévost, préfet de l’Isère a décidé de placer le Nord du département en alerte sécheresse et certaines eaux souterraines en alerte renforcée.

Pour mémoire il existe quatre niveaux d’alerte pour la sécheresse qui peuvent être activés selon les zones géographiques :



1. le premier niveau dit de "vigilance" avec des recommandations fortes pour limiter la consommation d’eau

2. le second dit d’ "alerte" impose des restrictions notamment pour les particuliers les collectivités et l’usage domestique des entreprises

3. le troisième dit d’ "alerte renforcée" résulte d’une aggravation de la situation d’alerte et renforce l’ensemble des restrictions

4. le quatrième est un niveau de crise.

Si les pluies printanières, les épisodes orageux fréquents, notamment à proximité des reliefs du Sud Isère, et la fonte des neiges ont permis aux eaux superficielles et aux nappes de se maintenir globalement à des niveaux acceptables, explique la préfecture, l’absence d’évènements pluvieux significatifs et la hausse des températures pour le mois de juillet risquent cependant d’accentuer la baisse du niveau des cours d’eau déjà constatée.

"Le Nord du département de l'Isère reste déficitaire en précipitations"

La préfecture de l'Isère

"Le Nord du département reste déficitaire en précipitations. Les nappes présentent des niveaux particulièrement bas qui ne leur permettent déjà plus par endroit d’assurer le soutien d’étiage des cours d’eau. Cette zone passe au niveau d’alerte (niveau 2) et alerte renforcée (niveau 3) pour quelques nappes souterraines."

Quant au sud de l'Isère, "où la situation est moins critique", les grands cours d’eau Isère, Drac et Romanche passent en vigilance (niveau 1).

Vigilance de niveau 1 : cours d'eau Isère, Drac et Romanche

Alerte de niveau 2 : les bassins versants suivants : Est-lyonnais, Bourbre, Isle-Crémieu, Bièvre-Liers-Valloire, Sanne-Varèze-Quatre Vallées, Chambaran.

Alerte de niveau 3 : les eaux souterraines des nappes de Chambaran, Bièvre-Liers-Valloire et de Sanne-Varèze-Quatre Vallées

Recommandations pour le niveau 1 de vigilance

Pour les usages non économiques des particuliers, des entreprises ou des collectivités, il est important dès aujourd’hui d’adapter certains usages consommateurs d’eau.

- Restreindre fortement le lavage des véhicules ou tout autre lavage à grandes eaux qui pourrait être reporté à une autre période.

- Reporter tout projet de construction ou d’installation de piscine (enterrée ou hors sol) ; les piscines publiques bénéficieront de disposition qui leur permettront de rester en fonctionnement tout au long de l’été.

- Reporter la plantation de jeunes arbres ou arbustes.

- Éviter de planter ou semer des espèces très gourmandes en eau, que ce soit en pleine terre ou en jardinières/pots.

- Ne pas arroser les pelouses et massifs fleuris.

- Installer des kits d’économie d’eau à domicile pour une diminution de la consommation particulière d’eau potable.

Tous ces gestes de la vie quotidienne peuvent permettre aux collectivités qui distribuent l’eau potable d’assurer un accès pour tous à cette ressource indispensable.



Restrictions pour le niveau 2 d’alerte sécheresse

- Les prélèvements dans les puits, forage ou dans une source sont interdits de 11h à 18h.

- Les prélèvements dans les cours d’eau sont interdits. Les dispositifs de prélèvement (crépines, pompes...) sont à retirer des cours d’eau.

- Les prélèvements dans un canal artificiel sont interdits de 11h à 18h.

- Les prélèvements dans une fontaine pour un autre usage que l’abreuvement sont inter- dits.

- L’utilisation du réseau d’eau potable doit respecter la réglementation liée aux usages.

- Les rejets directs dans les cours d’eau sont interdits (sauf si ceux-ci sont explicitement au- torisés).

- L’alimentation ou le remplissage des plans d’eau et étangs (y compris ceux ayant un usage collectif de baignade) doit être diminué de moitié, dans le cas d’une retenue d’eau sur un cours d’eau, le débit naturel entrant doit être intégralement restitué à l’aval de la retenue.

- Tous les travaux en cours d’eau doivent limiter au maximum les perturbations des milieux aquatiques.

Certains usages sont réglementés spécifiquement quelle que soit la provenance de l’eau utilisée.

- Les vidange et remplissage des piscines, spas et autres structures de volume supérieur à 1m3 à usage familial sont interdits, sauf si le chantier de construction a débuté avant le passage en alerte. Dans ce cas, le remplissage ou la vidange est autorisé de 23h à 7h.

- La remise à niveau des piscines, spas et autres structures de volume supérieur à 1m3 à usage familial est interdite de 7h à 23h.

- Le lavage des véhicules (motorisés ou non) à domicile est interdit. Est autorisé le lavage des véhicules (motorisés ou non) par un professionnel disposant soit d’un système équipé d’un recyclage de l’eau à 70 %, soit d’équipements haute-pression, soit d’un portique équipé d’un mode « éco ».

- Le lavage des voiries publiques ou privées est interdit.

- Le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées (terrasses par exemple) est interdit sauf si réalisé par une entreprise de nettoyage professionnel.

- Les jeux d’eau des particuliers ou des collectivités sont interdits sauf si l’eau utilisée est recyclée ou en cas d’activation du niveau 3 du plan canicule.

- L’arrosage des végétaux publics ou privés (pelouses, ronds-points, massifs floraux et orne- mentaux, plantes en pot/jardinière, arbres d’ornement et haies, toitures végétalisées, cimetières...), des stades et terrains de sport, des jardins et parcs ouverts au public et des jardins potagers est interdit de 11h à 18h.

- Les circuits d’activités motorisées sont interdits.

Restrictions pour le niveau 3 d’alerte renforcée sécheresse



En complément des restrictions du niveau 2 d’alerte, des restrictions supplémentaires s’appliquent.

- Les prélèvements dans les puits, forage ou dans une source sont interdits de 9h à 20h.

- Les prélèvements dans un canal artificiel sont interdits de 9h à 20h.

- L’alimentation ou le remplissage des plans d’eau et étangs (y compris ceux ayant un usage collectif de baignade) est interdite, dans le cas d’une retenue d’eau sur un cours d’eau, le débit naturel entrant doit être intégralement restitué à l’aval de la retenue.

- Tous les travaux en cours d’eau sont interdits.

Certains usages sont réglementés spécifiquement quelle que soit la provenance de l’eau utilisée.

- Le lavage des véhicules (motorisés ou non) à domicile est interdit. Est autorisé le lavage des véhicules (motorisés ou non) par un professionnel disposant soit d’un système équipé d’un recyclage de l’eau à 70 %, soit d’équipements haute-pression ne permettant pas le lustrage des véhicules, soit d’un portique équipé d’un mode « éco ».

- L’arrosage des végétaux publics ou privés (pelouses, ronds-points, massifs floraux et orne- mentaux, plantes en pot/jardinière, arbres d’ornement et haies, toitures végétalisées, cimetières...) est interdit.

- L’arrosage des jardins et parcs ouverts au public est interdit de 7h à 23h.

- L’arrosage des jardins potagers est interdit de 9h à 20h.