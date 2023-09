Sécheresse : deux secteurs de la Drôme passent en crise

La situation des cours d'eau dans la Drôme est sous une surveillance accrue. Deux secteurs passent en crise, et les restrictions de l'usage de l'eau sont renforcées.

Alors que les vagues de chaleur reviennent, le comité départemental “Ressource en Eau” chargé du suivi passe deux secteurs de la Drôme en crise, celui de la Berre et celui du Lez. "Les épisodes orageux de ce week-end ont entraîné des précipitations significatives sur une large partie du Nord Drôme, mais n’ont, toutefois, pas permis aux cours d’eau du sud-ouest du département de revenir à des niveaux corrects", indiquent les services de l'Etat.

Lire aussi : Sécheresse : les ressources en eau s’épuisent, la Drôme en alerte renforcée

Des restrictions pour les secteurs en crise

Face à la pénurie d’eau, et pour préserver les ressources, il est interdit d’irriguer en journée, sauf dérogation spécifique et réduction de 64 % des prélèvements d’eau issus de forage, d'arroser les stades (arrosage réduit au maximum pour les terrains de compétitions nationales ou internationales). Les stations de lavage sont également fermées. L’interdiction concerne l'arrosage des pelouses et des espaces verts, sauf pour les îlots de fraîcheur renseignés dans les plans communaux de sauvegarde. À noter que l’arrosage des potagers sera possible uniquement la nuit. Il est interdit de remplir ou de vidanger les piscines, ou de prélever l'eau pour les entreprises qui ne sont pas engagées dans un plan de sobriété hydrique.

En plus des secteurs placés en crise, le comité a maintenu les restrictions en cours pour les secteurs de Royans Vercors et de la Méouge en vigilance, les secteurs de la Drôme, de l’Aeygue, du Roubion Jabron et de l’ensemble du secteur de la Galaure - Drôme des Collines en alerte renforcée. À cela s'ajoute l’ensemble du secteur de la Plaine de Valence maintenu en alerte.