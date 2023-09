Loulou Dedola est scénariste et chanteur. Fils d'immigrés, il revient sur le plateau de "6 minutes chrono" sur l'interdiction de l'abaya dans les écoles.

Pour cette rentrée scolaire, le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, a annoncé l'interdiction du port de l'abaya, une robe traditionnelle portée par certaines élèves musulmans dans les écoles publiques.

"Lorsque vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable d'identifier la religion des élèves en les regardant" a-t-il déclaré.

Lundi 4 septembre, 298 personnes se sont néanmoins présentées vêtues de l'abaya. Après explications par les chefs d'établissement, si la grande majorité a respecté la règle, 67 ont malgré tout refusé de l'enlever.

A l'échelle des 5,6 millions de collégiens et de lycéens (52% de ces derniers sont favorables au port de signes religieux en milieu scolaire, sondage Ifop de mars 2021), cela ne représente rien.



Pour autant, considère Loulou Dedola, qui intervient régulièrement auprès des jeunes en banlieue, « ceux qui la sortent (la religion, NDLR) de la sphère privée ne le font pas, bien souvent, par conviction religieuse mais ont des arrières-pensées politiques ».

Pour ce fils d’immigrés italien et chypriote, "enfant de la banlieue lyonnaise" , comme il aime à se définir, le port de l'abaya est pourtant tout sauf anodin. Pour lui, interdire le port de l'abaya à l'école, était "ce qu'il fallait faire". « Plus on va vers une laïcité sans aucune concession mieux ça vaudra". Intervenant dans les quartiers, notamment à travers l'association musique et Ciné Banlieue, il estime "la religion doit rester dans la sphère privée."

"Je considère que ceux qui la sortent de la sphère privée ne le font pas, bien souvent, par conviction religieuse mais ont des arrières-pensées politiques, ce qui est le cas de toutes ces tenues fréristes, de toutes ces attitudes qui nous viennent des Frères musulmans, on le sait, le halal, le voile, le qamis, l'abaya, tout ça c'est le cheval de Troie des islamistes, des frères musulmans. Et ça ne fait l'affaire ni des musulmans ni des autres.

Avant de préciser ne pas souhaiter que le gouvernement "se refasse une vertu sur le dos des adolescentes musulmanes".

