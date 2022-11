L'auteur d'une vidéo d'agression interpellé dans l'Ain

En début d'octobre dernier, deux personnes ont été agressées à Bourg-en-Bresse. L'auteur de la vidéo de l'agression a été interpellé par la police.

La vidéo de cette agression est devenue virale sur les réseaux cryptés comme Telegram. On y voit l'agresseur asséner un coup de poing à deux autres personnes qui se retrouvent toutes deux à terre. Visiblement les trois protagonistes et le "vidéaste" sortaient d'une soirée bien arrosée. Des insultes seraient à l'origine de la bagarre.

Selon les informations du Progrès, l'auteur de la vidéo a été interpellé en Saône-et-Loire par la police locale et placé en garde à vue. Après analyse des fichiers de son téléphone portable, des traces de la vidéo ont été retrouvées. Il a reconnu les faits. Pour rappel, filmer et diffuser un acte de violence est interdit et répréhensible par la loi.

L'agresseur, un homme de 34 bien connu des services de police avait déjà été arrêté suite à la plainte des victimes. Lui et l'auteur de la vidéo sont convoqués à une audience au printemps prochain.