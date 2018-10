Sondage : Pécresse et Bertrand plus populaires que Wauquiez

Dans le dernier sondage Ifop/Fiducial pour Paris Match et Sud Radio, Laurent Wauquiez progresse d'un point en octobre, mais est toujours en difficulté au sein de sa famille politique vis-à-vis de ses principaux rivaux : Valérie Pécresse et Xavier Bertrand.

En octobre, Laurent Wauquiez recueille 39 % d'opinion positive. Un chiffre en très légère augmentation de 1 point par rapport à septembre. Cependant, le président du parti Les Républicains est devancé au sein de sa famille politique par Xavier Bertrand (45 %) et Valérie Pecrésee (44 %). À la question “des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?”, là encore Laurent Wauquiez est devancé par Xavier Bertrand qui recueille 57 % des suffrages dans l'ensemble des Français contre 30 % pour Laurent Wauquiez (7 % répondent “ni l'un, ni l'autre”, 4 % ne les connaissent pas et 2 % ne se prononcent pas). À la même question posée seulement chez les sympathisants Les Républicains, le résultat est plus serré puisque 52 % préfèrent Xavier Bertrand et 47 % Laurent Wauquiez.

Enfin, à la question posée pour choisir entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, c'est la présidente de la région Ile-de-France qui arrive en tête avec 54 % des opinions positives contre 34 % pour Xavier Bertrand.

L’enquête a été menée par téléphone du 5 au 6 octobre auprès d’un échantillon de 1009 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, niveau d’éducation) après stratification par région et catégorie d’agglomération.