Retour des enfants de djihadistes de Syrie : un député de Lyon se dit pour

Hubert Julien-Laferrière, le député de la 2e circonscription du Rhône, a plaidé, comme François Hollande, pour un retour des enfants de djihadistes retenus en Syrie.

Le député LREM du Rhône, Hubert Julien-Laferrière, a plaidé ce mardi dans une interview donnée au journal Le Parisien, pour le retour des enfants de djihadistes retenus en Syrie. L'ancien adjoint de Gérard Collomb, aujourd'hui commissaire aux affaires étrangères à l'Assemblée nationale, a aussi signé l’appel lancé le 11 mars par les avocats Marie Dosé et Henri Leclerc “Pour le retour des enfants français détenus au Kurdistan syrien”.

“J’étais un peu effrayé en découvrant ce sondage fin février selon lequel 67 % des Français préféraient laisser l’Irak et la Syrie s’occuper d’eux (…) Si on commence à se méfier d’enfants français majoritairement âgés de moins de 5 ans, c’est qu’on ne croit plus du tout à notre modèle d’intégration, à l’école, à toutes les structures mises en place pour les accueillir”, a-t-il déclaré auprès de nos confrères.

Pour l'ancien maire du 9e arrondissement de Lyon, “sur le fond, au contraire, plus on les laisse sur place, plus on prend un risque sécuritaire. On a tout intérêt à les remettre au plus vite dans un environnement "normal". Il ne s’agit pas de dire que ce sera facile, mais on dispose en France des structures à même de les prendre en charge. Il ne faut pas que les Français s’imaginent qu’ils sont lâchés dans la nature à leur retour”.

Comme François Hollande, il pense qu'il faudra juger les situations “au cas par cas”, mais que “l’idéal serait bien entendu d’en ramener le plus possible”. En effet hier, l'ancien président de la République a déclaré “un enfant orphelin de nationalité française n’a rien à faire dans un pays étranger, et il doit être rapatrié”. Pour le moment, cette position n'est pas celle du gouvernement français qui refuse de rapatrier. Seuls quelques mineurs - cinq orphelins – ont été rapatriés le 15 mars dernier et une fillette de trois ans, dont la mère a été condamnée à la perpétuité en Irak, a été ramenée le 27 mars, écrit Le Figaro.

Enfin, concernant les djihadistes adultes de Syrie, Hubert Julien-Laferrière a déclaré qu'il fallait “discuter avec les Kurdes et voir dans quelle mesure ils pourront être jugés sur place”. “Je ne suis pas favorable à leur rapatriement, sauf si on se rend compte que la justice ne peut pas s’appliquer sur place. Car la vraie priorité, c’est de les traduire devant un tribunal et de les condamner. Si on découvre qu’il y a un risque d’évasion par exemple, je préfère les savoir en prison en France, que libres dans la nature”, a-t-il conclu.