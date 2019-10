Municipales à Lyon : l’heure des écologistes ?

Les écologistes ont le vent dans le dos à six mois des élections municipales. À Lyon, ils ambitionnent de conquérir le pouvoir porté par les marches pour le climat et deux épisodes caniculaires qui ont marqué les Lyonnais. Ils veulent transformer la ville pour l’adapter au réchauffement climatique. Interdiction des véhicules Diesel en 2025, pataugeoires dans tous les arrondissements pour rendre plus vivables les épisodes de canicule, leurs idées alternent entre gifles et caresses.

Les écologistes ne veulent plus jouer les seconds rôles. Surtout dans une gauche plurielle qui a davantage besoin d’eux que l’inverse. À Lyon, aux élections municipales de mars prochain, les verts jouent la gagne. "Le temps des écologistes est venu. L’écologie sera l’enjeu des municipales. L’urgence climatique, cet été, tout le monde l’a comprise. Nous avons dix ans pour éviter le chaos climatique. Tous ceux qui nous dirigent depuis des décennies ont échoué. C’est à nous d’éviter le mur. Notre objectif est de gagner le maximum de municipalités : des villages aux métropoles", a plaidé Yannick Jadot de passage à Lyon en septembre.La ville coche, en effet, toutes les cases qui permettent de nourrir de folles ambitions. Aux élections européennes, la liste menée par Yannick Jadot est arrivée en tête dans deux arrondissements (1er et 7e) et s’est imposée comme la première force d’un hypothétique "bloc" de gauche avec 21 % des suffrages. "Il faut se préparer pour gagner la ville en 2020. Il y a ici une envie d’écologie et aussi un besoin fort dans une ville qui a été directement impactée cet été avec la canicule ou les pics de pollution à l’ozone. Il faut agir rapidement. La classe politique qui est actuellement au pouvoir n’a pas pris au sérieux l’environnement et n’a pas agi assez vite", promet Grégory Doucet, le candidat des écologistes pour les municipales lyonnaises.