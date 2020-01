Municipales à Lyon : Collomb alerte le gouvernement sur les retraites

À une poignée de semaines des municipales, Gérard Collomb exhorte le gouvernement à dialoguer avec les syndicats réformistes pour sortir d’un mouvement social qui pourrait impacter les candidats LREM en mars prochain.

C’est une inquiétude qui monte chez les candidats aux municipales investis par LREM depuis le 5 décembre dernier. La réforme des retraites et la forte contestation syndicale vont-elles plomber leur campagne ? L’entourage de Gérard Collomb, candidat LREM à la présidence de la métropole, redoute d’être associé à l’impopularité du gouvernement. Gérard Collomb adresse des recommandations, dans l’entretien qu’il a accordé à Lyon Capitale, au gouvernement : “sur les retraites, nous avons sous-estimé l’inquiétude quant à l’avenir d’une grande partie des Français. Je rappelle que la Suède, qui a fait ce même type de réforme, a mis dix ans pour instaurer la retraite à points. Nous avons essayé de la faire de manière rapide. Mais, des réformes de ce genre se préparent dans le dialogue. En voulant mener de front deux réformes, une structurelle sur la retraite à points et une financière, on s’était coupé de la partie réformiste des syndicats. Il faut retrouver les moyens du dialogue”. Le maire de Lyon appelle aussi les électeurs à distinguer les enjeux nationaux et locaux.

Il y a un an les gilets jaunes

Il souligne aussi que par le passé sa voix n’a pas toujours été assez entendue par le gouvernement : “Je n’ai pas toujours été d’accord avec Emmanuel Macron. On m’a d’ailleurs reproché d’être parfois critique quand j’étais au gouvernement. Je trouvais, moi, que c’était une qualité. Avec Jacques Mézard [ancien ministre de l’Aménagement du territoire], nous avions alerté pendant des mois sur le malaise de la France rurale et sur la fermeture des services publics. La crise des Gilets jaunes était d’une certaine manière prévisible”. En 2014, déjà, Gérard Collomb avait craint d’être emporté par l’impopularité de François Hollande et de son gouvernement socialiste.

