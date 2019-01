Métropole de Lyon : David Kimelfeld “sera candidat” en 2020

Dans une interview à laquelle il a participé ce mardi midi, David Kimelfeld a déclaré qu'il sera candidat au Grand Lyon en 2020.

Jusqu'ici il tournait autour du pot égrainant les signaux compte-gouttes. Ce mardi midi David Kimelfeld a tranché. “Oui je serai candidat”, à la tête de la métropole de Lyon en 2020, a-t-il répondu sur le plateau du Figaro. “Je suis président de cette métropole à temps plein. Je vais rester président de cette métropole jusqu'à la fin et je vais porter un projet pour cette métropole au-delà de 2020. J'en ai envie. J'ai pris en main cette métropole. Je ne le ferais pas seul ; mais collectivement pour répondre aux grands enjeux de cette métropole : être attractif et répondre aux enjeux sociaux et écologiques. C'est ce que je veux pour 2020”, a-t-il déclaré.

Au Grand Lyon, il souhaite “constituer la majorité la plus large possible, comme elle est aujourd'hui : du centre droit aux écologistes”. Une majorité qu'il qualifie de “macronienne”. “La question c’est celle du rassemblement le plus large. Dans celui-ci, il y aura des socialistes, des écologistes, des partenaires du centre gauche et du centre droit et bien sûr Gérard Collomb”, a-t-il ajouté. “Je soutiendrais Gérard Collomb s'il souhaite être candidat à la mairie de Lyon, mais la question ne se pose pas à 15 mois des élections”, a par ailleurs affirmé David Kimelfeld.

L'actuel président du Grand Lyon qui a pris la tête de cette collectivité en 2017 après le départ de Gérard Colomb au ministère de l'Intérieur, a par ailleurs assuré qu'il ne sera “pas candidat à la mairie de Lyon”, ni “dans le 4e arrondissement”. “Je vais rester dans mon arrondissement de cœur, mais je n'ai plus vocation à y être maire. Il faut laisser la place à de nouveaux talents”, a-t-il conclu.