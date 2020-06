Métropole de Lyon : à l’ouest, l’ancien candidat de Collomb s’allie avec celui de Kimelfeld

Julien Ranc, ancien candidat de Gérard Collomb, a officiellement fusionné sa liste avec celle d’Alain Galliano le candidat de David Kimelfeld dans la circonscription Ouest.

Alain Galliano et Julien Ranc (LREM) ont déposé ce mardi une liste commune sous la bannière “Ensemble, avant tout !” avec David Kimelfeld. Les deux candidats ont scellé leur alliance de second tour dans la circonscription Ouest. Julien Ranc et sa liste ont quitté la campagne de Gérard Collomb après l'accord de ce dernier avec la droite.

Dans un communiqué commun avec Alain Galliano, ils critiquent ce qu'il nomme “les coalitions du refus” : “Refus des réalités économiques incarné par Europe Ecologie les Verts, Gauche Unie et la France Insoumise d’une part. Refus des réalités écologiques et sociales incarné par l’accord contre nature entre Gérard COLLOMB et Laurent WAUQUIEZ d’autre part”.

Dans la lignée du positionnement de David Kimelfeld, ils pointent du doigt “des arrangements entre anciens ennemis qui contribuent à accentuer le divorce entre les citoyens et le monde politique.” “Notre liste sera par ailleurs soutenue par toutes les composantes de la majorité présidentielle allant du centre droit aux écologistes (LREM, MoDem, Agir la droite constructive, UDI et UDE) et a également le soutien de Synergies-Avanir”, ont-ils conclu.

La liste :