"Madame Z, c'est nous"

TRIBUNE LIBRE. "Nous, fédérateurs et fédératrices, souhaitons placer les idées avant la question des personnes car l’urgence climatique nous oblige à nous montrer à la hauteur. Les enjeux de la métropole de Lyon rejoignent aujourd’hui ceux auxquels l’humanité doit faire face.

Il est de la responsabilité de l’ensemble des citoyens, militants, acteurs et élus de gauche et écologistes de proposer une alternative crédible et ambitieuse sur notre territoire.

Il est urgent d’agir en faveur de la transition écologique, du renouvellement indispensable de nos institutions et de sa gouvernance territoriale, du renouvellement de la fonction d’élu devant associer transparence, échanges, et humilité. Le mandat 2020-2026 ne sera pas un mandat comme les autres. Une action volontariste s’impose, en faveur du climat, d’une plus grande égalité sociale et territoriale tant au niveau des municipalités que de la Métropole. Nous ne pouvons plus prendre de retard.

Nous estimons que ce projet de territoire doit être proposé à nos concitoyens au travers de l’émergence d’une nouvelle génération de responsables politiques locaux. Mais le projet ne pourra pas reposer que sur une poignée d’hommes et de femmes. Il doit engager un collectif. C’est à ce titre que nous sommes toutes et tous Madame Z !”