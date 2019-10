Lyon : une députée du Rhône fait la pub d'un SUV

Anne Brugnera a participé à un article vantant la Volvo XC40, un SUV de la marque suédoise. Une publicité critiquée par les élus écologistes lyonnais et nationaux.

“Robuste et sûre”. Anne Brugnera ne parle pas de sa candidature aux municipales (elle a retiré sa demande d'investiture LREM la semaine passée), mais d’une voiture, précisément la Volvo XC40, dans un article publié par le magazine Nouveau Lyon dans sa rubrique “Mobilité”. Une pleine page où la députée de la 4e circonscription du Rhône s’offre un petit tour de Lyon pour tester ce modèle à 53 640 euros, dont “elle apprécie les lignes, son confort intérieur et la sécurité de ses options”, même si, note le journal, “elle trouve l’auto un peu lourde”.

Contactées pour connaître les conditions – financières, notamment – dans lesquelles cet article a été réalisé, la rédaction de Nouveau Lyon et la députée du Rhône n’ont pas encore répondu à nos appels.“Alors que l'on sait que les SUV sont polluants, la députée de Lyon LREM Anne Brugnera en fait la promotion dans la presse lyonnaise. Choqué par si peu de sens des responsabilités !”, a réagi Remy Zink, conseiller fédéral EELV sur Twitter. “Quand tu comprends pourquoi l’amendement d’interdiction de la publicité pour les SUV de Mathieu Orphelin et Delphine Batho n’avait aucune chance...”, a ajouté, Thomas Dossus, secrétaire d’EELV Rhône. Des messages partagés par David Cormand, le secrétaire national national du parti écologiste et député européen.

Pour rappel, le groupe Volvo est propriétaire de l’entreprise Renault Trucks, employeur important de la région lyonnaise. En 2015, il avait prévu la suppression de 512 postes sur son site de Lyon. Le ministre de l’Économie de l’époque, Emmanuel Macron, avait demandé au groupe automobile de revoir sa copie. Au final, 460 emplois avaient été supprimés. Lors d’une réunion organisée par le Medef en septembre 2017, Anne Brugnera faisait partie des députés LREM du département – avec Bruno Bonnell, Anissa Khedher et Hubert Julien-Laferrière – qui avaient rencontré Thierry Fayette, le DRH de Volvo Trucks, pour présenter “une lecture politique”des ordonnances de la loi Travail.