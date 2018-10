Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert compare Collomb à Bouteflika

La campagne pour Lyon 2020 a déjà commencé et personne ne retiendra ses coups. Nathalie Perrin-Gilbert vient de publier sur Facebook un message avec un article sur le président de l'Algérie, Abdelaziz Bouteflika, accompagné d'une mention renvoyant à la situation de Lyon.

En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, sera candidat à sa propre succession en 2019. Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement de Lyon, a partagé sur sa page Facebook et son compte Twitter un article consacré à cette information et accompagné du message : "Toute ressemblance avec une personne existante, ou ayant existé, à Lyon serait purement fortuite". Celle qui devrait prochainement officialiser sa candidature pour les municipales de 2020, vise implicitement Gérard Collomb. La campagne a commencé très tôt à Lyon et devrait être sans pitié sur les réseaux sociaux (et ailleurs).