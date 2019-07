Lyon : les plats préparés des cantines vont être donnés à des associations

Si les élus ont, semble-t-il, pris conscience de l’intérêt et des enjeux de l’architecture urbaine, Lyon n’est toujours pas une métropole qui compte sur le plan architectural. Et alors que la ville est plus innovante lorsqu’elle dessine le patrimoine architectural de demain – notamment à la Confluence –, l’audace n’est toujours pas au rendez-vous malgré quelques jolis coups d’éclat. Quand on regarde les vingt dernières années, on ne peut que constater que le curseur n’est pas le critère architectural.