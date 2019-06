Lyon : Collomb rattrapé par une affaire de détournement de fonds publics ?

Selon le Canard enchaîné à paraître ce mercredi, le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire sur un possible “détournement de fonds publics” au profit de l'ex-compagne de Gérard Collomb. Ce qui confirme une information publiée par Lyon Capitale en mai dernier.

Dans un papier à paraître ce mercredi, Le Canard enchaîné révèle qu'un rapport provisoire de la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes consacré à la gestion de la ville de Lyon a été transmis au Parquet national financier qui a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire. Une enquête qui concerne un possible “détournement de fonds publics”. Selon les rapporteurs, Gérard Collomb aurait “fait bénéficier son ex-compagne de plusieurs emplois municipaux depuis plus de vingt ans”. Un article qui vient confirmer les informations publiées par Lyon Capitale le mois dernier. Nous relations alors que des proches de David Kimelfeld attendaient avec impatience un rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la Ville de Lyon.

“Elle touchait systématiquement un maximum d’heures supplémentaires”

“Gérard Collomb a fait embaucher son ex-femme et elle touchait systématiquement un maximum d’heures supplémentaires”, croit savoir un soutien du président du Grand Lyon. La chambre régionale des comptes avait refusé de commenter une instruction en cours. “L’ex-femme de Gérard a bien travaillé à la mairie du 4e, mais ce n’était absolument pas un emploi fictif et elle avait les compétences pour le poste. C’est une histoire qui ressort à chaque campagne municipale. David Kimelfeld devrait faire bien attention, parce qu’on pourrait aussi avoir des choses à dire sur son épouse, qui est employée par la SERL, une société qui dépend de la métropole”, avait riposté un proche de Gérard Collomb.

10 mois avant les municipales

Selon le Canard, l'ex-compagne de Gérard Collomb a d'abord été embauchée à temps partiel au sein du groupe PS en 1995 quand Collomb est élu maire du IXe arrondissement. Elle est titularisée en 1999 en tant que contractuelle et occupe différents emplois dans les mairies d'arrondissement, au cabinet du maire ou encore dans une bibliothèque municipale. Des emplois dans lesquels elle aurait bénéficié “d'une rémunération complémentaire, payée en heures sup”, écrit le palmipède.

“Je n'ai pas attendu Gérard Collomb pour travailler pour la ville de Lyon. Cela fait 30 ans. (…) Et j'y travaille plus qu'il n'en faut. Je gagne moins de 1500 euros par mois, alors on m'a donné des heures supplémentaires”, s'est défendue l'ex-compagne du maire de Lyon. Cette information tombe à 10 mois des élections municipales dans un contexte de vive tensions entre Gérard Collomb et David Kimelfeld.