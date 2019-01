Lyon 8e : la nouvelle école portera le nom de Simone Veil

Le conseil municipal de la ville de Lyon a décidé ce lundi que le nouveau groupe scolaire, qui ouvrira ses portes à la rentrée 2019 dans le 8e arrondissement de Lyon, portera le nom de Simone Veil.

La ville de Lyon a officialisé ce lundi que la nouvelle école, qui ouvrira à la rentrée 2019 au 20 rue de la Fraternité dans le 8e arrondissement, portera le nom de Simone Veil. La famille a donné son accord en octobre dernier. “Pour Lyon, donner le nom de Simone Veil à une école, c'est dire l’attachement profond à ce qu'elle incarnait : le respect de la dignité humaine et la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Elle incarnait les valeurs qui forgent l’identité française : Liberté, Égalité, Fraternité, mais aussi justice et paix. Ces valeurs sont celles de Lyon. Nous serons fiers qu'une école porte cet héritage”, a déclaré Gérard Collomb.

Simone Veil est décédée le 20 juin 2017 à l'âge de 89 ans. Elle repose depuis le 1er juillet 2018 au Panthéon en compagnie de son mari. L’opposition a unanimement salué cette dénomination.