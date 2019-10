Le PS investit ses candidats à Lyon et dans la métropole

Le Parti socialiste vient d'annoncer une première liste de candidats aux municipales de 2020 dont ceux de Lyon, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin.

On sait désormais qui seront les candidats PS à Lyon et dans la métropole de Lyon. La fédération du Rhône du Parti socialiste a annoncé cette nuit une première vague de désignations pour les élections municipales de mars 2020. 66 % des militants se sont prononcés, indique le parti dans un communiqué. Dans les principales villes, pas vraiment de surprise. À Lyon c'est Sandrine Runel qui a été investie, Hélène Geoffroy à Vaulx-en-Velin et Cédric Van Styvendael à Villeurbanne.

Les élus investis :

Brignais : Chistiane Constant

Bron : Jean-Michel Longueval

Caluire : Fabrice Matteucci

Corbas : Laurence Moulin

Feyzin : Murielle Laurent

Genas : Cécile Bracco

Irigny : Arthur Chambon

Perre-Bénite : David Chizat

Lyon : Sandrine Runel

Mions : Jean-Paul Vezant

Oullins : Joëlle Séchaud

Rillieux : Marc Cachard

Saint-Fons : Michèle Edery

Saint-Foy-Lès-Lyon : Philippe Jusot

Saint-Genis-Laval : Thierry Monnet

Saint-Priest : Philippe Rolland

Vaulx-en-Velin : Hélène Geoffroy

Villeurbanne : Cédric Van Styvendael