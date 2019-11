Le député Yves Blein, candidat aux municipales à Vénissieux

L'élu LREM sera candidat aux municipales de mars 2020 à Vénissieux.

Le député LREM Yves Blein, aussi ancien député PS de la 14e circonscription du Rhône, a annoncé qu'il sera candidat aux municipales à Vénissieux en mars 2020 sous l'étiquette “Nous Vénissieux”. Il a d'ores et déjà déclaré qu'il réunira autour de lui l'élu PS Lotfi Ben Khelifa, non investi par son parti, Maurice Iacovella (UDI), Soundes Boujday (LREM) et Mustapha Ghouila (pour le mouvement Libres ! de Valérie Pécresse).

““Nous, Vénissieux !”, c'est un état d'esprit. C'est considérer que l'on a jamais raison seul, que tous les avis sont bons à écouter, que les désaccords, quand on cherche à les comprendre, sont un enrichissement”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

S'il est élu dans quatre mois, il devra quitter son mandat de député, non-cumul oblige.