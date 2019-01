Incinération des déchets : la métropole est-elle prête à se réveiller ?

Un groupe de citoyens soucieux de s’engager dans la réduction de ses déchets est devenu en un an la première déclinaison locale de l’association Zero Waste France, qui a remplacé le Centre national d’information indépendante sur les déchets. Après trois ans d’activité, l’association compte une soixantaine de bénévoles actifs et plus de 300 adhérents. Lyon Capitale a rencontré sa présidente, Coline Vinçon.