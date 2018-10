Gestion, budget, sécurité : les élus RCES dénoncent la com de Wauquiez

Les élus écologistes de la région ont critiqué la politique d'affichage de Laurent Wauquiez alors que s'ouvre ce jeudi l'assemblée plénière du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon.

Alors que s'ouvre ce jeudi l'assemblée plénière de la région, les élus RCES ont dénoncé dans un communiqué la com de Laurent Wauquiez. “Laurent Wauquiez président de région ou d’une agence de com ?” ont-ils questionné alors que de nombreuses publicités vantant la région comme “mieux gérée de France” fleurissent à la télé, dans les pages de journaux locaux et sur les panneaux publicitaires. Pour les élus RCES, “l’auto-flatterie mensongère de Laurent Wauquiez a ses limites”. “L’exécutif répète à l’envie qu’il a réalisé un « choc d’investissement ». Pourtant, alors que sous le précédent mandat, l’investissement atteignait 811 millions d’€ en moyenne par an, en Auvergne et Rhône-Alpes depuis 2016 il est réellement de 760 millions d’€”, critique Jean-Charles Kohlhaas qui regrette le manque d'investissement dans “la transition énergétique et les mécanismes d’adaptation au changement”, notamment concernant le plan régional de prévention et des gestions des déchets.

Les élus écologistes dénoncent aussi “la politique d’affichage” du président du conseil régional et ce qu'ils appellent des “gadgets médiatiques” comme “la vidéosurveillance et la gratuité des TER pour les policiers municipaux” alors que “la sécurité n'est pas une compétence de la région”.

Contactée a de nombreuses reprises par Lyon Capitale sur le coût de sa campagne publicitaire, la région n’a jamais souhaité communiquer les montants.