Gérard Collomb refuse de commenter le sondage de Lyon Capitale

Alors que de nombreux politiques ont commenté un sondage d'intention publié par Lyon Capitale, Gérard Collomb s'est refusé à l'exercice ce vendredi. Il préfère se concentrer sur d'autres enquêtes d'opinion, qu'il juge plus favorables.

Gérard Collomb ne souhaite pas commenter le sondage Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale et Sud Radio que nous avons publié hier soir et que de nombreux politiques ont analysé ce vendredi. Contacté, l'ancien ministre de l'Intérieur nous a fait savoir qu'il ne souhaitait pas nous répondre et qu'il retenait plutôt une autre enquête d'opinion, parue dans Les Echos datés du 5 octobre. Celle-ci fait de l'ex-ministre la cinquième personnalité politique des Français avec 27 % d'opinions favorables. Un score en nette hausse en un mois : +7 points.

Jeudi soir, dans la foulée de la publication de notre sondage le plaçant en tête des intentions de vote au premier tour mais menacé sur sa gauche, son entourage nous avait fait parvenir un autre message : “Le meilleur des sondages, c'est la rue”, accompagné d'une photo de Gérard Collomb en plein bain de foule dans les rues du 2e arrondissement. L'ancien ministre de l'Intérieur semble en effet préférer ces sondages à celui que nous avons publié, dans lequel 57 % des Lyonnais souhaitent qu'il “passe la main à une autre personnalité” en 2020.