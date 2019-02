Gérard Collomb : “Il faut combattre l’antisémitisme avec force”

Ce mardi soir place Bellecour, le maire de Lyon a manifesté contre l’antisémitisme à côté de Manuel Valls et de beaucoup d’autres élus et Lyonnais.

Présent hier devant le Veilleur de pierre place Bellecour au côté de très nombreux élus lyonnais, Gérard Collomb a manifesté à Lyon contre l'antisémitisme. Celui qui, lors de son départ du ministère de l'Intérieur, avait déclaré “aujourd’hui, on vit côte à côte. Moi, je le dis toujours : je crains que demain on vive face à face”, a expliqué mardi “avoir vu monter cet antisémitisme” quand il était Place Beauveau “et qu’il fallait le combattre avec force”.

Si des propos antisémites ont été tenus lors de manifestations de Gilets jaunes, le maire de Lyon a insisté sur le fait “qu'il ne faut pas tout mélanger”. “Il y a des gens antisémites chez les gilets jaunes comme dans d'autres parts de la société française”, a-t-il déclaré.

Venu de Barcelone ce mardi pour assister à la rencontre entre l'OL et le club catalan, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur a aussi assisté à cette manifestation. Lui et Gérard Collomb sont arrivés ensemble et ont semblé proches l'un de l'autre. Le maire de Lyon a d'ailleurs salué le combat mené par le candidat aux municipales à Barcelone lorsqu'il était en France. “Manuel Valls a été un Premier ministre et un ministre de l’intérieur qui a combattu extrêmement fort l'antisémitisme. Il l'a d’ailleurs un peu payé sur le plan électoral, car certains l’ont accusé d'appuyer les causes sionistes alors qu'il se battait seulement contre toutes les formes d'antisémitisme”, a conclu Gérard Collomb.