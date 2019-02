Lyon : plus d'un millier de personnes se lèvent contre l'antisémitisme

Plus d'un millier de personnes se sont réunies à Lyon ce mardi soir contre l'antisémitisme suite à l'appel lancé par de nombreux partis politiques et associations.

L'ensemble des responsables politiques de la ville et de la métropole se sont réunis ce mardi devant le Veilleur de pierre, place Bellecour, pour manifester contre l'antisémitisme alors que les actes contre les juifs ont augmenté de 75 % l'an passé et de 25 % dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Gérard Collomb, David Kimelfeld et Georges Kepenekian étaient présents, accompagnés de Manuel Valls en visite à Lyon pour le match entre l'OL et le FC Barcelone. L'ensemble des autres personnalités politiques de la ville ont aussi assisté à cette manifestation silencieuse qui s'est conclue par une Marseillaise.

Questionné, Gérard Collomb a confié "avoir vu à l'Interieur comment cet antisémitisme pouvait monter et qu'il fallait sans cesse le combattre". Aux côtés de Manuel Valls, il a salué l'action de l'ancien ministre de l'Intérieur et Premier ministre sur ce combat, "Manuel Valls a été un Premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a combattu extrêmement fortement l'antisémitisme. Il l'a même un peu payé sur le plan électoral avec certaines personnes qui l'ont accusé d'appuyer les causes sionistes alors qu'il se battait contre toutes les formes d'antisémitisme".