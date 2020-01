Élections : une liste Haziza-Bonnell à Villeurbanne et pour le Grand Lyon 

L’ancienne élue LR et le député LREM ont décidé de monter une liste commune pour les élections municipales à Villeurbanne et pour l'élection à la métropole de Lyon.

Lors d'une conférence de presse commune qui a eu lieu ce matin, Emmanuelle Haziza et Bruno Bonnell ont annoncé ce mercredi leur candidature commune aux élections municipales et métropolitaines à Villeurbanne qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020. La conseillère municipale de Villeurbanne, élue sous l’étiquette LR, et le député LREM s'associent pour présenter deux listes appelées “Villeurbanne au Cœur”. Emmanuelle Haziza mènera la liste municipale et Bruno Bonnell la liste métropolitaine.

La semaine dernière, la conseillère municipale de Villeurbanne annonçait son départ des Républicains (lire ici) pour critiquer le choix de son parti de présenter uniquement des hommes comme têtes de liste dans les 14 circonscriptions de la métropole de Lyon en 2020.

Pour rappel, un candidat a déjà été investi par LREM à Villeurbanne : Prosper Kabalo. Comme pour la métropole, il y aura une liste officielle LREM et une liste dissidente.

Plus d'infos à venir.