Élections européennes 2019 : le RN en tête à Meyzieu

À Meyzieu (Rhône), c’est la liste RN de Jordan Bardella qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 53,94 %
Votants : 46,06 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|2 232
|10,35
|23,09
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|2 224
|10,31
|23,01
|EUROPE ÉCOLOGIE
|1 476
|6,84
|15,27
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|885
|4,10
|9,16
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|528
|2,45
|5,46
|LA FRANCE INSOUMISE
|495
|2,29
|5,12
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|287
|1,33
|2,97
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|283
|1,31
|2,93
|URGENCE ÉCOLOGIE
|229
|1,06
|2,37
|LES EUROPÉENS
|217
|1,01
|2,24
|PARTI ANIMALISTE
|212
|0,98
|2,19
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|183
|0,85
|1,89
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|121
|0,56
|1,25
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|62
|0,29
|0,64
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|56
|0,26
|0,58
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|53
|0,25
|0,55
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|45
|0,21
|0,47
|PARTI PIRATE
|22
|0,10
|0,23
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|21
|0,10
|0,22
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|11
|0,05
|0,11
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|9
|0,04
|0,09
|À VOIX ÉGALES
|5
|0,02
|0,05
|DÉCROISSANCE 2019
|4
|0,02
|0,04
|ALLONS ENFANTS
|3
|0,01
|0,03
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|1
|0,00
|0,01
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|1
|0,00
|0,01
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|1
|0,00
|0,01
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|0
|0,00
|0,00
|LA LIGNE CLAIRE
|0
|0,00
|0,00
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|0
|0,00
|0,00
|NEUTRE ET ACTIF
|0
|0,00
|0,00
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|0
|0,00
|0,00
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|0
|0,00
|0,00
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|0
|0,00
|0,00