Élections à Lyon : trois candidats signent la charte de L214 “Une ville pour les animaux”

Grégory Doucet, Bruno Bernard et David Kimelfeld ont signé la charte de L214 “Une ville pour les animaux”.

Pour le second tour des élections municipales et métropolitaines, l’ association de défense des animaux L214, a publié la liste des candidats qui ont signé la charte “Une ville pour les animaux”. Parmi eux, les têtes de liste écologistes Grégory Doucet et Bruno Bernard, mais aussi le candidat LREM dissident David Kimelfeld.

En signant ce document, ces candidats “s'engagent à vouloir soutenir activement au sein du futur conseil municipal la mise en œuvre -ou le renforcement le cas échéant- des mesures de l’engagement « Une ville pour les animaux » et à veiller à ce que le respect des animaux ait toute sa place dans mon programme et ma campagne”.

La charte décline de nombreux thèmes sur l'élevage et la pisciculture, le droit animal, la chasse, les cirques et notamment l'interdiction de ceux détenant des animaux sauvages, les animaux de compagnie, les expérimentations animales ou encore – et c'est assez rare à Lyon – la corrida.