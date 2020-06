Élections à Lyon : les règles des procurations modifiées

Il sera désormais possible de recevoir deux procurations par personne depuis une loi publiée ce lundi.

Une loi tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires a été publiée ce 22 juin au Journal officiel. Ce texte législatif concerne notamment les procurations. Désormais, à la ville de Lyon et la métropole et dans toutes les communes de France un mandataire pourra disposer de deux procurations établies en France contre une seule en temps normal.

Par ailleurs, “à leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.”

En clair, les électeurs fragiles ou confinés à domicile, car malades du Covid-19, pourront demander à des policiers ou gendarmes de venir établir leur procuration chez eux. Enfin, dans le formulaire de vote par procuration, les électeurs n'ont désormais plus à justifier les raisons de leur procuration.