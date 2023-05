Dossus : "la Nupes n'a plus de sens pour une élection européenne"

Thomas Dossus, sénateur écologiste du Rhône, décrypte la volonté des écologistes de sortir de la Nupes le temps des élections européennes.

Les dernières déclarations d'Emmanuel Macron exhortant l'Union européenne à faire une pause sur les règlementations environnementales ont provoqué la colère du sénateur écologiste du Rhône Thomas Dossus. "C'est un contre-sens. L'Europe est le plus gros marché du monde. Plus on met de normes, plus elles s'imposent au niveau mondial. Cette pause casserait cette dynamique", souligne-t-il en accusant Emmanuel Macron de démagogie.

Le sénateur écologiste revient aussi sur l'agitation qui règne à la Nupes autour des élections européennes. Pour ce scrutin, il prône pour des listes séparées : "à la fin, il y aura plus d'élus Nupes en faisant des listes qui représentent vraiment nos valeurs (...) La Nupes était un rassemblement fait pour les législatives. La Nupes n'a plus de sens pour une élection européenne".