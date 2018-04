Collomb à l’Intérieur : bilan d’un an de lutte antiterroriste

Un an après sa prise de fonction au poste de numéro deux du gouvernement, le bilan de Gérard Collomb paraît “passablement bon”, fortement aidé par la guerre déclarée à l’État islamique.

Il vous reste 87 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Le 17 mai 2017, après seize ans et un triplé à la tête de la deuxième ville de France, Gérard Collomb, est nommé ministre de l’Intérieur. Longtemps resté au pied de la dernière marche, celle de la consécration nationale, il est désormais le premier flic de France et numéro deux du gouvernement. Après un quinquennat marqué par une vague d’attentats ayant fait 239 morts depuis janvier 2015, la lutte antiterroriste s’impose comme le premier dossier du nouveau locataire de la place Beauvau, soutien de la première heure d’Emmanuel Macron. “Nous savons tous aujourd’hui que l’Europe et en particulier la France [est] la cible des terroristes, donc j’ai conscience, en arrivant ici, que mon premier devoir sera de tout faire pour protéger nos concitoyens”, a déclaré l’ancien sénateur-maire PS de Lyon lors de la passation de pouvoir avec son prédécesseur, Matthias Fekl.