Ce député pro-business qui porte la loi “secret des affaires”

Lyon Capitale s’est penché sur le parcours du rapporteur de la loi sur le secret des affaires, un texte (en cours d’adoption) que les lanceurs d’alerte et les journalistes perçoivent comme une entrave à la liberté d’informer. Le CV du député LREM Raphaël Gauvain ne va pas les rassurer. Cet ancien avocat d’affaires a plus souvent été, dans sa carrière, du côté de Goliath que de David. Il a par exemple défendu une entreprise contre des victimes de l’amiante ou une société poursuivie pour corruption dans une affaire de marché public de l’eau.

Pour les lanceurs d’alerte, les ONG et différents collectifs de journalistes, la loi sur le secret des affaires rogne sur la liberté d’informer, au profit des entreprises. Ce projet de loi transpose en droit français une directive européenne adoptée en 2016, que la France a très peu remaniée. Il devrait être adopté dans les prochains jours. L’Assemblée nationale et le Sénat ont validé le texte en première lecture, malgré les vives inquiétudes des journalistes et des lanceurs d’alerte. Ceux-ci ont lancé une pétition sur Internet qui a déjà recueilli près de 450 000 signataires. Son titre donne le ton des craintes générées par ce projet de loi : “Ne laissons pas les entreprises et les banques d’affaires imposer la loi du silence”.